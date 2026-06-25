В США удивились «беспрецедентному событию» ВКС России

TWZ: Россия строит защитные укрытия для стратегической авиации

Россия строит защитные укрытия для стратегической авиации, что является беспрецедентным событием для Воздушно-космических сил (ВКС) России, удивляется обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

«Спутниковые снимки показывают прогресс России в строительстве защитных укрытий для военных самолетов, которые теперь распространяются и на дальние бомбардировщики — беспрецедентное событие для Воздушно-космических сил России», — пишет автор.

Обозреватель обратил внимание на сделанный 20 июня компанией Planet Labs снимок авиабазы в городе Энгельс Саратовской области. «В отличие от предыдущих защитных укрытий, рассчитанных на тактические самолеты, укрытия на Энгельсе значительно больше и соответствуют размерам стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 , базирующихся там», — говорится в публикации.

Ньюдик насчитал на авиабазе в Энгельсе не менее 17 отдельно стоящих защитных укрытий. Автор отмечает, что ведущиеся работы дополняют крупное обновление инфраструктуры авиабазы, проведенное с 2012 по 2017 годы.

Автор затрудняется оценить уровень защиты, который могут предоставить укрытия. «Известно, что наиболее прочные тактические бомбоубежища используют стальные каркасы с железобетонными элементами сверху, которые могут не выдержать прямого попадания крупной крылатой ракеты, но способны защитить от многих типов ударов беспилотников и кассетных боеприпасов», — пишет Ньюдик.

Ранее обозреватель портала Говард Альтман заметил, что Украина договорилась о производстве ракет типа «Фламинго» и «Нептун», используемых Киевом в атаках на Россию, на территории Европы.

В июне Ньюдик посчитал, что в настоящее время Россия располагает около 50 действующими бомбардировщиками Ту-22М3.