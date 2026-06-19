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Европа поможет Украине выпускать более 2500 ракет «Фламинго» в год

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Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP.

TWZ: Украина договорилась о производстве ракет «Фламинго» и «Нептун» в Европе

Украина договорилась о производстве ракет типа «Фламинго» и «Нептун», используемых Киевом в атаках на Россию, на территории Европы. Об этом пишет TWZ.

Издание напоминает, что недавно немецкая компания Diehl Defense подтвердила планы по запуску совместно с украинской Fire Point производства крылатой ракеты «Фламинго» (Flamingo) в Германии. Финализировать детали контракта стороны планируют в ближайшие недели.

Другое соглашение — меморандум о взаимопонимании — подписали европейский консорциум MBDA и украинская оборонная фирма (конструкторское бюро) «Луч». Стороны планируют объединить усилия для создания на основе «Нептуна» новой ракеты «Нептун-2».

TWZ уверяет, что дальность «Фламинго» (FP-5) может достигать 3000 километров, а наиболее продвинутой версии «Нептуна» — 1000 километров.

«Компания Fire Point заявила, что к октябрю этого года планирует увеличить производство Flamingo до как минимум семи ракет в день. Это будет означать производство 2555 ракет в год. Остается под вопросом, насколько реалистична эта цель, но перспектива запуска дополнительных производственных линий в других странах Европы изменила бы ситуацию», — пишет TWZ.

Издание отмечает, что, в частности, ракеты Flamingo не отличаются большой сложностью, однако европейские компетенции могут помочь улучшить их характеристики.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что проблемы с надежностью украинских ракет «Фламинго» связаны с низким качеством крупноузловой сборки и постоянной спешкой из-за политического давления.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Leonardo
MBDA
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