Самые востребованные в зоне СВО автоматы покажут на «Инженерах будущего»

«Калашников» покажет автомат АК-12 и ППК-20 на форуме «Инженеры будущего»

Стрелковое оружие, которое востребовано в зоне проведения специальной военной операции (СВО), покажут на международном форуме «Инженеры будущего». Об этом сообщил концерн «Калашников».

«Участники форума увидят экспонаты самых востребованных в зоне специальной военной операции изделий производства концерна: автомат АК-12 образца 2023 года в расцветке "Мультикам", пистолет-пулемет Калашникова ППК-20», — говорится в сообщении.

Также на форуме продемонстрируют снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), пистолеты Лебедева и беспилотники. В частности, участники смогут увидеть барражирующие боеприпасы семейства КУБ и разведывательный беспилотник СКАТ 350М.

Ранее в июне стало известно, что «Калашников» начал поставки нового беспилотника СКАТ 220 заказчику. Аппарат создан на основе дрона СКАТ 350М. Максимальная скорость СКАТа 220 — 160 километров в час.