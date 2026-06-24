Войти
Lenta.ru

Самые востребованные в зоне СВО автоматы покажут на «Инженерах будущего»

476
0
-1
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС.

«Калашников» покажет автомат АК-12 и ППК-20 на форуме «Инженеры будущего»

Стрелковое оружие, которое востребовано в зоне проведения специальной военной операции (СВО), покажут на международном форуме «Инженеры будущего». Об этом сообщил концерн «Калашников».

«Участники форума увидят экспонаты самых востребованных в зоне специальной военной операции изделий производства концерна: автомат АК-12 образца 2023 года в расцветке "Мультикам", пистолет-пулемет Калашникова ППК-20», — говорится в сообщении.

Также на форуме продемонстрируют снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), пистолеты Лебедева и беспилотники. В частности, участники смогут увидеть барражирующие боеприпасы семейства КУБ и разведывательный беспилотник СКАТ 350М.

Ранее в июне стало известно, что «Калашников» начал поставки нового беспилотника СКАТ 220 заказчику. Аппарат создан на основе дрона СКАТ 350М. Максимальная скорость СКАТа 220 — 160 километров в час.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 15:00
  • 4
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 24.06 06:04
  • 129
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.06 05:39
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев"
  • 24.06 01:40
  • 1
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год
  • 24.06 01:33
  • 3
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 24.06 00:38
  • 5
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 24.06 00:05
  • 2
Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА
  • 23.06 12:56
  • 16160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM