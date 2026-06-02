«Калашников» начал поставки скоростного СКАТа

«Калашников» начал поставки беспилотников СКАТ 220 заказчику

«Калашников» начал поставки нового беспилотника самолетного типа СКАТ 220 заказчику. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что скоростной дрон разработали на основе модели СКАТ 350М, которую используют в зоне СВО. СКАТ 220 легче и меньше старшей модели, поэтому он может летать на скорости до 160 километров в час. Аппарат весит 12 килограммов, а размах крыла нового СКАТа — 2,2 метра.

СКАТ 220, который оснащен электродвигателем, может находиться в воздухе более 150 минут. Запуск аппарата производят с катапульты, а посадка происходит при помощи парашюта. «Сферы применения новейшего БЛА — охрана и обеспечение безопасности, природоохрана, сельское хозяйство, мониторинг протяженных объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, ЛЭП», — рассказали в концерне.

В апреле на международной выставке Defense Services Asia в Малайзии показали модернизированный дрон СКАТ 350М с увеличенным количеством каналов передачи данных. Аппарат может преодолевать системы радиоэлектронной борьбы противника.