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В России рассказали о модернизации «Прорыва»

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Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС.

«Ростех»: Танк Т-90М модернизируют на основе отзывов из зоны СВО

Российский танк Т-90М «Прорыв» непрерывно модернизируют на основе отзывов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил заместитель гендиректора «Ростеха» Николай Волобуев, слова которого приводят в Telegram-канале госкорпорации.

Он отметил, что защищенность машины возросла, а процесс модернизации Т-90М не останавливается. «Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой. Знания бойцов СВО, имеющих реальный опыт работы с нашей продукцией, полезны как для модернизации техники, так и для создания новых образцов», — сказал он.

Усовершенствованный Т-90 получил новую башню, современную систему управления огнем «Калина» и динамическую защиту «Реликт». Подвижность танка обеспечивает двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Т-90М оснащают решетчатыми экранами и средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

Ранее в июне стало известно, что комплекс «Накидка», которым комплектуют Т-90М, снижает заметность в радиолокационном диапазоне в десять раз.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
В-92С2
Калина СУО
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
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