Раскрыта эффективность «Накидки» российских Т-90М

«Калашников»: Комплекс маскировки «Накидка» снижает заметность танка в десять раз

Комплекс средств снижения заметности (КССЗ) «Накидка», которым комплектуют российские танки Т-90М, улучшает маскировку техники в несколько раз. Эффективность изделия раскрыл концерн «Калашников» в Telegram.

Разработку предприятия «НИИ стали» представили на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. КССЗ состоит из элементов на основе радиопоглощающего материала, которые крепят на корпус и башню танка.

Комплекс обеспечивает снижение заметности в радиолокационном диапазоне в десять раз, а в инфракрасном — в два-три раза. «"Накидка" — обязательный элемент комплектования российской бронетанковой техники в зоне боевых действий», — говорится в сообщении.

В мае стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» отправил Вооруженным силам России очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М в рамках гособоронзаказа.