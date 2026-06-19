Войти
Lenta.ru

Раскрыта эффективность «Накидки» российских Т-90М

373
0
+1
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Калашников»: Комплекс маскировки «Накидка» снижает заметность танка в десять раз

Комплекс средств снижения заметности (КССЗ) «Накидка», которым комплектуют российские танки Т-90М, улучшает маскировку техники в несколько раз. Эффективность изделия раскрыл концерн «Калашников» в Telegram.

Разработку предприятия «НИИ стали» представили на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. КССЗ состоит из элементов на основе радиопоглощающего материала, которые крепят на корпус и башню танка.

Комплекс обеспечивает снижение заметности в радиолокационном диапазоне в десять раз, а в инфракрасном — в два-три раза. «"Накидка" — обязательный элемент комплектования российской бронетанковой техники в зоне боевых действий», — говорится в сообщении.

В мае стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» отправил Вооруженным силам России очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М в рамках гособоронзаказа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 12:02
  • 16103
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.06 06:00
  • 2
Чем российские спутники для СВО лучше «Старлинка»
  • 18.06 16:22
  • 0
Комментарий к "Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет"
  • 18.06 16:09
  • 1138
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.06 05:40
  • 1
Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики