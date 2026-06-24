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Российскую «Герань» назвали произведением искусства

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС.

Эксперт Кузякин: Дрон «Герань» — произведение инженерного искусства

Российские дроны-камикадзе семейства «Герань» являются произведением инженерного искусства. Преимущества изделия назвал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

Он допустил, что в будущем «Герани» будут стоять на постаментах, как пилотируемые самолеты. «"Герань" — это действительно произведение инженерного искусства. Это настолько универсальная и многогранная техника, что охарактеризовать, в чем ее сила, — очень неблагодарное занятие», — сказал эксперт.

Базовая «Герань-2» с двигателем внутреннего сгорания построена по схеме «бесхвостка». Аппарат атакует цели по заранее заложенным координатам. Беспилотники снаряжают осколочно-фугасными и термобарическими боевыми частями. Также существуют модификации с камерой и радиомодемом, которые летают под управлением оператора.

В мае Telegram-канал «Военная хроника» писал, что российские «Герани» научили совершать маневры для защиты от средств противовоздушной обороны.

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Страны
Россия
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