Маневры российских «Гераней» над Украиной объяснили

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Обновленные дроны «Герань» научили маневрировать для защиты от ПВО

Российские дроны-камикадзе семейства «Герань» и «Гербера» научили совершать маневры для защиты от средств противовоздушной обороны (ПВО). Необычную траекторию полета беспилотников объяснил Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации обратили внимание на ролик, демонстрирующий резкие маневры «Герани» в ходе ударов по целям на Украине. Беспилотник резко менял высоту и совершал противозенитные зигзаги. Противник утверждает, что российские аппараты получили обновленное программное обеспечение. Дроны маневрируют на финальном участке траектории по новому алгоритму.

«Отчасти этой информацией объясняются странные и нетипичные маневры дронов в небе над городами, которые фиксировали мобильные группы ПВО», — говорится в сообщении.

В апреле стало известно, что новый дрон-камикадзе «Герань-5» способен поражать цели на дальности более 600 километров. Аппарат, который также позиционируют как ракету-дрон, развивает скорость более 350 километров в час.

