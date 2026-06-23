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Сеанс межспутниковой связи провели в России

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Фото: Andrei Armiagov / Shutterstock / Fotodom
Фото: Andrei Armiagov / Shutterstock / Fotodom.

ГП КС: Сеанс межспутниковой связи на двух разных орбитах провели в России

Сеанс межспутниковой связи на двух разных орбитах провели в России. Об этом сообщает государственное предприятие «Космическая связь» (ГП КС).

Сеанс проведен совместно со Специальным технологическим центром (СТЦ). В нем приняли участие малый космический аппарат (МКА) CSTP-2.11, находящийся на низкой околоземной орбите, и геостационарный спутник серии «Экспресс».

«Канал связи был организован в Ка-диапазоне частот, при этом скорость передачи данных с МКА составила около 0,5 мегабит в секунду», — говорится в сообщении.

В мае госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что полное импортозамещение можно назвать приоритетом при создании российских спутников.

В апреле «Космическая связь» на демодне индустриального центра компетенций «Спутниковая связь» пообещала, что развернет опытную зону связи стандарта 5G через спутники на геостационарной орбите.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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