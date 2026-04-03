Войти
Lenta.ru

Российское ФГУП пообещало 5G через спутники

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
«Космическая связь» развернет опытную зону 5G через геостационарные спутники

Федеральное государственное предприятие (ФГУП) «Космическая связь» развернет опытную зону связи стандарта 5G через спутники на геостационарной орбите (ГСО), пообещала российская компания на демодне индустриального центра компетенций «Спутниковая связь». Об этом сообщает ТАСС.

«В планах на текущий год — развертывание и эксплуатация опытной зоны 5G через ГСО-спутники и разработка перспективных направлений для формирования инновационных решений на базе технологии 5G», — отмечается в представленной ФГУП для мероприятия презентации.

Ранее генеральный директор предприятия «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что срок готовности полностью российского спутника связи производства компании «Решетнев» сдвинули на два года вправо. По его словам, это произошло из-за того, что «ряд участников кооперации нарушили график поставки и не вся продукция изначально была должного качества, сроки создания аппарата сдвинулись».

Полгода назад — в октябре 2025-го — Волин утверждал, что российский полностью импортозамещающий спутник связи «Экспресс-АМУ4» будет готов в конце лета — начале осени 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
