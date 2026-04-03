Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»

Волин: Полностью российский спутник связи «Экспресс-АМУ4» создадут к 2028 году

Срок готовности полностью российского спутника связи производства компании «Решетнев» сдвинули на два года вправо, заявил генеральный директор предприятия «Космическая связь» Алексей Волин. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку ряд участников кооперации нарушили график поставки и не вся продукция изначально была должного качества, сроки создания аппарата сдвинулись», — сказал руководитель.

По его словам, для соответствующей космической платформы поставлен 81 процент оборудования, тогда как для полезной нагрузки — 63 процента.

Полгода назад — в октябре 2025-го — Волин утверждал, что российский полностью импортозамещающий спутник связи «Экспресс-АМУ4» будет готов в конце лета — начале осени 2026 года.

В мае 2023 года «Решетнев» сообщил, что проектирование российского космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4» завершено.

В октябре 2022-го Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.