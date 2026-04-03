Войти
Lenta.ru

Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости.

Волин: Полностью российский спутник связи «Экспресс-АМУ4» создадут к 2028 году

Срок готовности полностью российского спутника связи производства компании «Решетнев» сдвинули на два года вправо, заявил генеральный директор предприятия «Космическая связь» Алексей Волин. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку ряд участников кооперации нарушили график поставки и не вся продукция изначально была должного качества, сроки создания аппарата сдвинулись», — сказал руководитель.

По его словам, для соответствующей космической платформы поставлен 81 процент оборудования, тогда как для полезной нагрузки — 63 процента.

Полгода назад — в октябре 2025-го — Волин утверждал, что российский полностью импортозамещающий спутник связи «Экспресс-АМУ4» будет готов в конце лета — начале осени 2026 года.

В мае 2023 года «Решетнев» сообщил, что проектирование российского космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4» завершено.

В октябре 2022-го Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
№1
03.04.2026 16:38
Не "сдвинули на два года вправо", а сорвали сроки ввода. Так людям понятнее.
Сообщить
№2
05.04.2026 19:04
Тут уже писали про времена т.Сталина. "У каждой ошибки есть должность,фамилия имя и отчество." Тогда чиновника завалившего или саботирующего работу не спасали не связи, не "заносы" не бани и т.д.  А  сейчас сдвинули но и что. Раньше партбилет на стол и свободен или не совсем, прокурор заждался. А теперь люди говорят прости нас Юра.
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
