Войти
Lenta.ru

Европа отложила испытания корабля Space Rider

505
0
0
Фото: ESA / AP
Фото: ESA / AP.

ЕКА отложило испытания на сброс космического корабля Space Rider

Европейское космическое агентство (ЕКА) отложило испытания на сброс перспективного космического корабля Space Rider. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Запланированные на начало мая полномасштабные испытания европейская сторона решила перенести на октябрь или более поздний срок из-за аномалии, возникшей в ходе подъема прототипа Space Rider на вертолете CH-47 Chinook перед его сбросом.

«Заключительное испытание системы на падение возобновится не ранее октября 2026 года из-за ограничений в доступности испытательного полигона», — добавили в ЕКА.

В апреле ЕКА завершило испытания энергетического комплекса AVUM Life Extension Kit (ALEK) сервисного модуля космического корабля Space Rider.

Запуск Vega C со Space Rider должен состояться не ранее 2027 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
ESA (ЕКА)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 21:25
  • 3
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 23.06 12:56
  • 16160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России