ЕКА завершило испытания энергокомплекса корабля Space Rider

ЕКА завершило испытания энергокомплекса космического корабля Space Rider

Европейское космическое агентство (ЕКА) завершило испытания энергетического комплекса AVUM Life Extension Kit (ALEK) сервисного модуля космического корабля Space Rider. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

«Элемент ALEK будет генерировать электроэнергию для корабля и оснащен развертываемыми солнечными панелями, разработанными Leonardo», — говорится в публикации.

Вибрационные, акустические и ударные испытания проводились на объекте Европейского центра космических исследований и технологий в Нидерландах. Проведенные тесты признаны успешными, поскольку подтвердили готовность ALEK к запуску на легкой ракете Vega C.

В дальнейшем энергетический комплекс планируется отправить в Италию на предприятие компании Avio, где будут проведены работы с его авионикой.

В январе издание сообщило, что сервисный модуль европейского космического грузового корабля Space Rider доставили для испытаний в Нидерланды.

Запуск Vega C со Space Rider должен состояться не ранее 2027 года.