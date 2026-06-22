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На Украине обновили дроны FP-1 и FP-2

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

Украина показала обновленные дроны-камикадзе FP-1 и FP-2 с увеличенной дальностью

Украинская компания Fire Point представила обновленные дроны-камикадзе самолетного типа FP-1 и FP-2 на выставке Eurosatory 2026 в Париже. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

FP-1 оснастили дополнительным топливным баком в крыле, который увеличил дальность полета до 2,7 тысячи километров. Канал отметил, что такой аппарат теоретически может долететь до Уральского федерального округа. Дальность базового FP-1 — 1,6 тысячи километров.

Также в Париже показали аппарат средней дальности FP-2. Производитель заявляет, что дрон может пролететь 700 километров с боевой частью весом 105 килограммов. Дальность с 200-килограммовой боеголовкой достигает 370 километров. Отмечается, что дроны-камикадзе получили элементы искусственного интеллекта.

Ранее в июне Telegram-канал «Военная хроника» писал, что крылатую ракету Fire Point FP-5 «Фламинго» можно считать британским изделием. Ракета опирается на решения британо-эмиратской Milanion Group.

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Страны
Украина
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