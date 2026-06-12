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«Фламинго» назвали «фактически британской» ракетой

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Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP.

Украинскую ракету FP-5 «Фламинго» назвали британским изделием

Крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», которые использует Киев, можно считать британским изделием. Признаки участия Лондона назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Автор напомнил, что «Фламинго», которую позиционируют как разработку украинской Fire Point, опирается на решения британско-эмиратской группы Milanion. Лондон предоставил готовую аэродинамическую схему с расположением двигателя над корпусом, X-образным хвостовым оперением и прямым крылом.

В сообщении отметили, что в FP-5 используют модернизированные версии коммерческих модулей спутниковой навигации. «Военная хроника» подчеркивает, что британские оборонные подрядчики принимают участие в интеграции и защите этих систем от средств радиоэлектронной борьбы. Также канал допустил, что Великобритания обеспечивает значительную часть финансирования Fire Point, которую используют для «торговли лицом». «Так что фактически это британская ракета, сборка которой производится под ложным флагом», — говорится в сообщении.

В январе технический директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что двигатели для «Фламинго» взяли из списанных советских самолетов.

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Страны
Великобритания
Украина
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