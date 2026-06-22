Войти
Lenta.ru

На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»

467
0
0
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.

MWM: Будущее российского танка Т-14 «Армата» выглядит крайне неопределенным

Будущее российского танка Т-14 «Армата» выглядит крайне неопределенным. Об этом рассказывает Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал сравнивает танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». «В то время как Т-90М представляет собой значительно улучшенную модификацию танка Т-72, ​​впервые поступившего на вооружение в 1973 году, Т-14 — это совершенно новая разработка, в которой приоритет отдается живучести экипажа, цифровым сетям и потенциалу дальнейшего развития», — говорится в публикации.

Там отмечается, что к середине 2028 года объем ежегодного производства Т-90М может достигнуть 1000 танков Т-90М, а к середине 2035-го — 3000. Основным преимуществом Т-90М издание считает его относительно простую конструкцию, позволяющую сравнительно быстро нарастить производство.

Тем не менее, как уверен MWM, ввод в строй даже небольшого числа танков Т-14 «Армата» потенциально может стать гораздо менее затратным благодаря их большей живучести и способности к обновлению.

В мае генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил, что Россия опережает конкурентов в создании необитаемых боевых модулей.

В марте обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик признал, что новый американский танк M1E3 Abrams похож на российский Т-14 «Армата».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 18:38
  • 2
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 22.06 13:27
  • 16149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России
  • 21.06 10:18
  • 1
В Московском военном округе начали обучение на дронах-перехватчиках "Елка" с искусственным интеллектом
  • 21.06 04:53
  • 0
Комментарий к "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения".
  • 21.06 04:15
  • 0
О статье "Субмарины США "как на ладони": чем опасен российский проект "Гармония"" и "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения"