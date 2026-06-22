На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»

MWM: Будущее российского танка Т-14 «Армата» выглядит крайне неопределенным

Будущее российского танка Т-14 «Армата» выглядит крайне неопределенным. Об этом рассказывает Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал сравнивает танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». «В то время как Т-90М представляет собой значительно улучшенную модификацию танка Т-72, ​​впервые поступившего на вооружение в 1973 году, Т-14 — это совершенно новая разработка, в которой приоритет отдается живучести экипажа, цифровым сетям и потенциалу дальнейшего развития», — говорится в публикации.

Там отмечается, что к середине 2028 года объем ежегодного производства Т-90М может достигнуть 1000 танков Т-90М, а к середине 2035-го — 3000. Основным преимуществом Т-90М издание считает его относительно простую конструкцию, позволяющую сравнительно быстро нарастить производство.

Тем не менее, как уверен MWM, ввод в строй даже небольшого числа танков Т-14 «Армата» потенциально может стать гораздо менее затратным благодаря их большей живучести и способности к обновлению.

В мае генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил, что Россия опережает конкурентов в создании необитаемых боевых модулей.

В марте обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик признал, что новый американский танк M1E3 Abrams похож на российский Т-14 «Армата».