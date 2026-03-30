Войти
Lenta.ru

В США M1E3 Abrams признали клоном российского Т-14 «Армата»

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Новый американский танк M1E3 Abrams похож на российский Т-14 «Армата», признает обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

По его словам, M1E3 Abrams имеет автоматическую систему заряжания, что не характерно для западных танков, но широко распространено в боевых машинах российского и китайского производства. Также M1E3 Abrams, как и ранее Т-14 «Армата», получил необитаемый боевой модуль.

«Интересно, что то, что было показано до сих пор относительно предполагаемого боевого отделения танка M1E3, во многом схоже с конструкцией российского Т-14», — пишет автор, напоминая, что впервые широкой публике Т-14 «Армата» была представленная в 2015 году.

«В армии [США] явно ожидают, что конструкция M1E3 будет и дальше развиваться, по крайней мере, в некоторой степени, на основе отзывов солдат и других данных, собранных в ходе испытаний, которые начнутся позже в этом году. Время покажет, насколько окончательная конфигурация будет отличаться от раннего прототипа, представленного в январе», — пишет автор.

Как заявил TWZ помощник министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Брент Ингрэм, Пентагон рассчитывает на запуск производства новых танков M1E3 Abrams в 2027 финансовом году.

В январе американское издание 19FortyFive заметило, что победителя в бою между M1E3 Abrams и российским танком Т-14 «Армата» покажет время.

Предварительный прототип танка нового поколения M1E3 Abrams армия США показала в том же месяце.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Армата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 04:58
  • 15281
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.03 04:51
  • 843
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:55
  • 1
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"
  • 29.03 02:04
  • 2
Италия бесплатно передаст Индонезии списанный авианосец "Джузеппе Гарибальди"
  • 29.03 01:05
  • 0
Комментарий к "Глава Военного комитета НАТО: "стена дронов" на восточном фланге Европы находится в стадии тестирования"
  • 28.03 22:20
  • 1
Если Прибалтике не ответить, дело дойдёт и до «беспилотной» блокады Калининграда
  • 27.03 21:20
  • 2
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"