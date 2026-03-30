В США M1E3 Abrams признали клоном российского Т-14 «Армата»

TWZ: Новый американский танк M1E3 Abrams похож на российский Т-14 «Армата»

Новый американский танк M1E3 Abrams похож на российский Т-14 «Армата», признает обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

По его словам, M1E3 Abrams имеет автоматическую систему заряжания, что не характерно для западных танков, но широко распространено в боевых машинах российского и китайского производства. Также M1E3 Abrams, как и ранее Т-14 «Армата», получил необитаемый боевой модуль.

«Интересно, что то, что было показано до сих пор относительно предполагаемого боевого отделения танка M1E3, во многом схоже с конструкцией российского Т-14», — пишет автор, напоминая, что впервые широкой публике Т-14 «Армата» была представленная в 2015 году.

«В армии [США] явно ожидают, что конструкция M1E3 будет и дальше развиваться, по крайней мере, в некоторой степени, на основе отзывов солдат и других данных, собранных в ходе испытаний, которые начнутся позже в этом году. Время покажет, насколько окончательная конфигурация будет отличаться от раннего прототипа, представленного в январе», — пишет автор.

Как заявил TWZ помощник министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Брент Ингрэм, Пентагон рассчитывает на запуск производства новых танков M1E3 Abrams в 2027 финансовом году.

В январе американское издание 19FortyFive заметило, что победителя в бою между M1E3 Abrams и российским танком Т-14 «Армата» покажет время.

Предварительный прототип танка нового поколения M1E3 Abrams армия США показала в том же месяце.