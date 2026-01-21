Войти
В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

19FortyFive: Время покажет, кто победит в бою между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»

Время покажет, кто победит в бою между танками M1E3 Abrams (США) и Т-14 «Армата» (Россия), пишет американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Исаак Зейтц напоминает, что недавно представленный M1E3 Abrams получил необитаемую башню, гибридную силовую установку и автоматический механизм заряжания и модульные системы защиты, адаптированные под различные типы задач. Автор отмечает, что по ряду параметров M1E3 Abrams повторяет решения, использованные в самом современном российском танке Т-14 «Армата», в частности, по готовности к сетецентрическим войнам.

Обозреватель пишет, что демонстратор M1E3 Abrams, который ожидает множество испытаний, представлен недавно, тогда как Т-14 «Армата» появился несколько лет назад. «Учитывая это, если бы эти два танка встретились в бою, Т-14, вероятно, одержал бы победу благодаря своей более совершенной конструкции. Однако после завершения разработки M1E3 ситуация почти наверняка изменится», — уверяет Зейтц, отмечая, что основная проблема Т-14 «Армата» — отсутствие серийного производства.

В декабре обозреватель 19FortyFive Джек Бакби заметил, что у российского «чудо-оружия» — танка Т-14 «Армата», стелс-истребителя Су-57, боевого самолета МиГ-35 и перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — есть проблемы с несоответствием между заявленными планами и их реальной реализацией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
МиГ-35
ПАК ФА
Проекты
ПАК ДА
