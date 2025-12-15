Войти
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»

Су-57. Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости
Су-57. Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости.

19FortyFive: У танка Т-14 «Армата» и самолета Су-57 есть проблемы с реальностью

У российского «чудо-оружия» — танка Т-14 «Армата», стелс-истребителя Су-57, боевого самолета МиГ-35 и перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — есть проблемы с несоответствием между заявленными планами и их реальной реализацией, утверждает обозреватель американского журнала 19FortyFive Джек Бакби.

«У России большие амбиции, но ее будущие программы вооружений с трудом успевают за ними», — пишет автор.

По его мнению, российские образцы вооружений — от танка Т-14 «Армата» до истребителя-невидимки Су-57 — «призваны расширить военную мощь страны, но сегодня многие из самых впечатляющих разработок остаются мелкосерийными прототипами или образцами начального этапа производства, а некоторые кажутся настолько далекими от реализации, что, возможно, никогда и не появятся на рынке».

Обозреватель уверяет, что «разрыв между тем, что Москва рекламирует (или в чем нуждается), и тем, что она может реально развернуть, увеличивается, что вызывает серьезные сомнения в способности страны модернизировать свои вооруженные силы в военное время».

Автор уверяет, что одной из пострадавших программ стал истребитель Су-57. «По оценкам, к началу 2025 года на вооружении находится менее двух десятков истребителей Су-57, несмотря на то что Россия представила самолет на авиасалоне в Дубае в 2025 году, заявив о высоком международном интересе и спросе на эту платформу», — утверждает Бакби.

В ноябре шеф-пилот компании «Сухой» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех», Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан подтвердил ТАСС, что на выставке в Дубае был показан экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с порядковым номером 59.

В том же месяце генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что ОАК передала иностранному покупателю два истребителя Су-57.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
ПАК ДА
2 комментария
№1
15.12.2025 17:51
Американский журналист Джек Бакби, известный своими антироссийскими взглядами и фашистскими симпатиями, заключил долгосрочный контракт на осуществление дискредитации российского вооружения. Данный факт вызывает интерес в контексте возможных механизмов финансирования подобных проектов. Представляет ли собой данный контракт единовременное вознаграждение или же предполагает поэтапную выплату гонорара за предоставление информационного пространства.
Короче.
Русофоб и фашист, по совместительству и обозреватель американского журнала 19FortyFive Джек Бакби, получил у нас здесь, долгосрочный контракт на дискредитацию российского оружия. Интересно он сразу 30 серебренников перевел местному иуде или частями платит?
+1
Сообщить
№2
15.12.2025 20:10
Достаточно навести порядок в экономическом блоке заменив самые одиозные фигуры,которые угнали за рубеж  на Запад соплеменникам и соратникам Джека Бакби 300 млрд., то в течении некоторого времени сказка быстро станет былью.Да и 5 колонной у нас давно пора заняться.
0
Сообщить
