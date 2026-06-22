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В Израиле разработали «Железную осу» для перехвата БПЛА

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Изображение: Rafael Advanced Defense Systems
Изображение: Rafael Advanced Defense Systems.

Компании Rafael и SpearUAV разработали дрон-перехватчик Iron Wasp

Израильские компании Rafael и SpearUAV разработали систему перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с зенитным дроном Iron Wasp («Железная оса»). Об этом пишет MilMag.

В основе системы лежит пусковая установка с трубчатыми направляющими для запуска дронов-перехватчиков, созданных на основе модели SpearUAV Viper. Маневренный дрон получил четыре электродвигателя и систему захвата целей на основе искусственного интеллекта. Перехватчик работает по принципу «выстрелил и забыл».

В носовой части дрона установлена подвижная камера, которая позволяет сопровождать маневренные цели. Аппарат использует боевую часть для поражения целей, а не кинетический перехват.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» представила разведывательный беспилотник Supercam S180 на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. Аппарат получил аппаратуру радиочастотной детекции для обнаружения перехватчиков противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Израиль
Компании
Rafael
Ростех
Проекты
БПЛА
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