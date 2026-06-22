Войти
Lenta.ru

В Европе представили САУ с самым длинным стволом

439
0
0
Фото: Louisa Off / Reuters
Фото: Louisa Off / Reuters.

В Европе представили САУ Loras с дальностью стрельбы 60 километров

Франко-германский холдинг KNDS представил перспективную самоходную артиллерийскую установку (САУ) Loras с самым длинным стволом среди современных систем этого класса. Об этом пишет Defense News.

Европейская установка состоит из артиллерийского модуля AGM немецкого подразделения KNDS на гусеничном шасси Boxer. Главным отличием САУ стал французский ствол длиной 58 калибров. Это орудие примерно на 12 процентов длиннее западных систем с длиной ствола 52 калибра. Новый ствол обеспечил увеличенную дальность стрельбы. «Цель состояла в том, чтобы иметь возможность преодолевать расстояние в 60 километров, используя обычные боеприпасы, а не активно-реактивные», — сказал представитель KNDS France Пьер Септфонс.

Разработку финансируют из средств холдинга. При этом, по словам Септфонса, производитель получил «некоторую помощь» от генеральной дирекции по вооружению Минобороны Франции. В холдинге заявляют, что удлиненный ствол обходится незначительно дороже изделия с длиной 52 калибра. Орудие может вести огонь боеприпасами, которые созданы для существующих систем, однако KNDS работает над линейкой новых боеприпасов для дальнобойной гаубицы.

Ранее в июне стало известно, что канадская армия может заменить буксируемые гаубицы M777 производства США новой САУ Grizzly. Самоходная гаубица состоит из модуля AGM на колесном шасси.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
Boxer GTK
Компании
M777
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 18:38
  • 2
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 22.06 13:27
  • 16149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России
  • 21.06 10:18
  • 1
В Московском военном округе начали обучение на дронах-перехватчиках "Елка" с искусственным интеллектом
  • 21.06 04:53
  • 0
Комментарий к "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения".
  • 21.06 04:15
  • 0
О статье "Субмарины США "как на ладони": чем опасен российский проект "Гармония"" и "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения"