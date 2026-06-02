Войти
Lenta.ru

Канада заменит американские «три топора» десятиколесной «Гризли»

95
0
0
Фото: @GD_LandSystems / X
Фото: @GD_LandSystems / X.

В Канаде представили новую десятиколесную артиллерийскую установку Grizzly LAV

Канадская армия может заменить буксируемые гаубицы M777 производства США новой самоходной артиллерийской установкой (САУ) Grizzly («Гризли») LAV 10x10. Машину представили на выставке CANSEC 2026 в Оттаве, пишет Army Recognition.

«Гризли» разработали в рамках усилий армии Канады по замене парка устаревающих M777, которые также известны под неофициальным названием «три топора». В основе машины лежит десятиколесное шасси LAV, которое дополнили автоматизированным артиллерийским модулем Artillery Gun Module (AGM) компании KNDS Germany с орудием калибра 155 миллиметров.

Военные хотят получить 80-98 новых САУ, которыми заменят 33 гаубицы M777.

Модуль AGM несет орудие Rheinmetall L/52, которое обеспечивает дальность стрельбы более 50 километров. Установка способна совершить восемь выстрелов за минуту.

Ранее в мае стало известно, что Великобритания купит 72 САУ RCH 155, которые оснащены модулем AGM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Канада
США
Продукция
LAV
Компании
M777
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 01:06
  • 0
Комментарий к "Шеф Пентагона: США найдут способы помочь Украине защитить себя"
  • 01.06 23:52
  • 0
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 01.06 22:32
  • 15970
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.06 20:52
  • 11
Новая "Нормальность" войны. Директор ЦАСТ Руслан Пухов на Грушинской конференции
  • 01.06 20:25
  • 1
Африканский корпус обзавёлся полноценной авиагруппой
  • 01.06 20:17
  • 1
Тактика "тысячи порезов". Что происходит в зоне СВО
  • 01.06 19:55
  • 3
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 01.06 12:34
  • 6
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 01.06 11:00
  • 1
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 10:43
  • 1
Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы
  • 01.06 07:16
  • 0
Комментарий к "Су-35 против F-35: есть ли у российских истребителей преимущества перед новейшими самолетами-невидимками НАТО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 06:22
  • 1
Вступительная речь министра войны США Пита Хегсета на открытии саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" (The White House, США)
  • 01.06 06:02
  • 1
В ОДКБ обсудили совершенствование систем связи с учетом опыта СВО
  • 01.06 05:55
  • 7
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 01.06 05:40
  • 0
Комментарий к "Россия развертывает истребители Су-57 для интенсивных операций по всей линии фронта на Украине: расширение авиапарка повышает готовность российских войск (Military Watch Magazine, США)"