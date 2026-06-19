В США рассказали об «автономной крепости» ВМФ России

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" проекта 11442 во время межвидовых учений Северного флота в Баренцевом море, 25.05.2021.

19FortyFive: ТАРКР «Орлан» ВМФ России способны действовать в качестве автономной крепости

Тяжелые атомные ракетные крейсеры (ТАРКР) проекта 1144 «Орлан», которые остаются в составе Военно-морского флота (ВМФ) России, — это крепость в группировке надводных кораблей. О возможностях крейсеров рассказало американское издание 19FortyFive.

Автор подчеркнул, что «Орланы» несут внушительный арсенал оборонительного и ударного вооружения. «Системы обороны ближнего радиуса действия "Кинжал" и "Каштан", противолодочные ракеты, торпеды и главное орудие составляли плавучий арсенал, предназначенный для ведения боевых действий в качестве автономной крепости в центре советской надводной группировки», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что в арсенал «Орланов» входит зенитный ракетный комплекс С-300Ф, который способен перехватывать баллистические ракеты. Базовые ТАРКР несут сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». Ракеты обеспечивали выполнение основной задачи крейсера — уничтожение авианосных ударных соединений флота США.

В составе Северного флота ВМФ России остается два ТАРКР проекта 1144 — «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов», который модернизировали. Обновленный корабль сможет нести новые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Ранее в июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» находится на заключительной стадии испытаний.