Российский «Сокол» получил несколько режимов полета

ТАСС: Российский БПЛА «Сокол» получил несколько режимов полета

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сокол» получил несколько режимов полета. Об этом ТАСС на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» в Минске рассказал официальный представитель компании-разработчика.

По словам собеседника, БПЛА может летать в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Представитель добавил, что БПЛА может захватывать и удерживать выбранный объект, а элементы искусственного интеллекта позволяют ему оценивать ситуацию, идентифицировать и сопровождать объекты.

Ранее официальный представитель компании-разработчика сообщил, что новый беспилотный разведывательный комплекс «Сокол» впервые представят на выставке в Минске.

Также в июне концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» впервые представил радиолокационную станцию для поиска дронов «Сокол» в ходе международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте.