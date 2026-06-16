Разведывательный дрон «Сокол» впервые представят в Минске

X-образный дрон «Сокол» впервые представят на выставке в Минске

Новый беспилотный разведывательный комплекс «Сокол» впервые представят на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. Об этом сообщил официальный представитель компании-разработчика, передает ТАСС.

«Новый российский беспилотник "Сокол" создан для ведения мониторинга и наблюдения днем и ночью при помощи оптико-электронных средств, в том числе при проведении спасательных операций», — сказал собеседник агентства.

Запускаемый с катапульты дрон получил два X-образных крыла, которые делают аппарат похожим на барражирующий боеприпас «Ланцет». Представитель разработчика отметил, что такая аэродинамическая схема обеспечивает стабильный полет при сильном ветре. «Сокол» получил электродвигатель с толкающим винтом.

Беспилотник может выполнять задачи в течение трех часов, а крейсерская скорость полета составляет 100 километров в час. «Сокол» можно использовать при порывах ветра до 18 метров в секунду.

В мае концерн «Калашников» представил беспилотник вертикального взлета и посадки «Фортис», который может нести FPV-коптеры.