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В Алжире заметили редкую «Летучую лисицу» из СССР

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МиГ-25РБ. Фото: Wikipedia
МиГ-25РБ. Фото: Wikipedia.

В Алжире заметили редкий разведывательный самолет МиГ-25РБВ

Один из немногих разведывательных самолетов МиГ-25РБВ (по кодификации НАТО: Foxbat — «Летучая лисица») заметили в Алжире. На соответствующие кадры редкой машины обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

Советский самолет запечатлели на алжирской авиабазе Лагуат. Судя по состоянию самолета, его продолжают эксплуатировать. В 2024 году сообщалось о выводе МиГ-25 из состава Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира, однако «МиГи» до сих пор летают.

Одноместный самолет оперативной разведки МиГ-25РБВ серийно выпускали в 1970-е годы. Модификация бомбардировщика получила более производительную станцию радиотехнической разведки. С конца 1970-х Алжир получил минимум 36 МиГ-25 нескольких модификаций.

В марте издание 19FortyFive писало, что пилоты ВВС США в годы холодной войны активно испытывали советские истребители МиГ-21 и МиГ-23 над засекреченным объектом «Зона 51» в штате Невада.

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Алжир
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