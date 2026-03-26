В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости
Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США в годы холодной войны активно испытывали советские истребители МиГ-21 и МиГ-23 над засекреченным объектом, который называют «Зоной 51». Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.

Отмечается, что с конца 1960-х годов американские спецслужбы работали над получением советских истребителей. В частности, им удалось доставить на объект ВВС США в штате Невада МиГ-21 и МиГ-23. «Зона 51» позволяла проводить испытательные полеты в условиях секретности.

«Она была защищена от проникновения в воздушное пространство, доступ к ней был ограничен, а вся необходимая для тестирования зарубежных технологий инфраструктура была скрыта от посторонних глаз», — рассказывает Бакби.

Американские пилоты регулярно использовали советские самолеты в учебных боях. Это дало представление о возможностях советской авиации, которое использовали для совершенствования тактик ВВС США. Испытания показали, что многие западные представления о советских «МиГах» были неполными или неверными. Аналитики ВВС установили, что истребители F-4 Phantom II были сопоставимы по характеристикам с МиГ-15. Исход боя между двумя машинами во многом зависел от подготовки пилотов.

В октябре журнал The National Interest писал, что перехватчик МиГ-25, захваченный американцами в Ираке в 2003 году, покажут в Национальном музее ВВС Соединенных Штатов.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 01:57
  • 1
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 00:22
  • 808
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 26.03 00:08
  • 15126
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия
  • 25.03 21:21
  • 0
Комментарий к "Смогут ли иранцы "завалить" "Стратосферные крепости" – 256-тонные B-52"
  • 25.03 19:58
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 25.03 17:47
  • 0
Ключевой фактор поддержания региональной стабильности
  • 25.03 17:45
  • 1
НИУ ВШЭ: бума промышленной робототехники в России ожидать пока не стоит
  • 25.03 17:24
  • 1
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"