Войти
Lenta.ru

Трофейный МиГ-25 покажут в США

218
0
0
Фото: Сергей Скрынников / РИА Новости
Фото: Сергей Скрынников / РИА Новости.

TNI: Российский перехватчик МиГ-25 впервые покажут в Национальном музее ВВС США

Российский перехватчик МиГ-25, захваченный США в Ираке в 2003 году, покажут в Национальном музее Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

Издание отмечает, что одноместный самолет МиГ-25РБ был обнаружен за пределами авиабазы ​​Аль-Такаддум в Ираке в 2003 году в первые месяцы американской операции «Иракская свобода». Бомбардировщик, как пишет TNI, был засыпан песком, который должен был защитить его от уничтожения силами коалиции США, Великобритании и других стран. Спрятанный самолет был лишен крыльев, а его вертикальные стабилизаторы были сняты для доставки его в США в качестве трофея.

Журнал пишет, что данный самолет станет первым МиГ-25, который попал в американский музей, где будет выставляться с 7 октября в течение 6 месяцев.

«Как уже отмечалось, шестимесячная экспозиция в Национальном музее ВВС США станет для любителей авиации первой возможностью увидеть МиГ-25 в Соединенных Штатах. После временной экспозиции, вероятно, продолжится реставрация, прежде чем самолет будет представлен в постоянной экспозиции», — говорится в публикации.

В марте издание 19FortyFive заметило, что МиГ-31 появился после того, как Запад получил доступ к самолету МиГ-25, который в 1976 году летчик-перебежчик Виктор Беленко угнал в Японию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
Россия
США
Япония
Продукция
МиГ-25
МиГ-31
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)