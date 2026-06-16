F-35C оказались слишком горячими для авианосца Gerald Ford

19FortyFive: Палуба авианосца Gerald Ford не рассчитана на температуру выхлопа F-35C

Температура выхлопа истребителей пятого поколения F-35C оказалась слишком высокой для материалов палубы авианосца Gerald Ford. О проблеме корабля Военно-морских сил (ВМС) США рассказало издание 19FortyFive.

«Головной корабль новейшего класса авианосцев ВМС США стоимостью 13 миллиардов долларов не может запустить F-35C Lightning II — современный палубный истребитель-невидимку ВМС, самолет, который Ford должен был нести в следующую эру военно-морской авиации», — говорится в материале.

В мае авианосец вернулся в США после развертывания в зоне арабо-израильского конфликта. Корабль провел в море 326 дней. Все это время с палубы Gerald Ford взлетали истребители-бомбардировщики F/A-18 Super Hornet прошлого поколения, поскольку корабль не рассчитан на эксплуатацию F-35C.

Температура выхлопных газов F-35 составляет 3600 градусов по Фаренгейту (1982 градуса по Цельсию). Такая нагрузка обуславливает особые требования к материалам полетной палубы. Кораблю нужны новые термостойкие покрытия и улучшенное охлаждение.

В апреле стало известно, что ВМС США получили дополнительное финансирование для установки антидроновых систем на корабли ударных группировок авианосцев Gerald Ford и Theodore Roosevelt.