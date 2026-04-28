Войти
Lenta.ru

Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА

Фото: U.S. Navy / Reuters
Корабли Военно-морских сил (ВМС) США экстренно оснащают пусковыми установками с ракетами Hellfire («адский огонь») для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет TWZ.

ВМС получили дополнительное финансирование для оперативной интеграции антидроновых систем на корабли ударных группировок во главе с авианосцами Gerald Ford и Theodore Roosevelt. Средства предназначены для закупки и установки пусковых систем с ракетами Longbow Hellfire и Coyote.

Как пишет издание, опыт, который ВМС США накопили в ходе работы в Красном море и операции против Ирана, доказывает острую необходимость в усилении защиты кораблей от БПЛА.

AGM-114L Longbow Hellfire является модификацией ракеты «воздух-поверхность» AGM-114. Боеприпас получил комбинированную систему наведения с активной головкой самонаведения и инерциальной системой. Это позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл».

В апреле TWZ писало, что Соединенные Штаты прикрыли свои объекты на Ближнем Востоке от ударов дронов-камикадзе Shahed перехватчиками Merops.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
AGM-114
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
БПЛА
1 комментарий
№1
28.04.2026 03:03
Тяжелая и неповоротливая ракета,нужна меньше весом и более маневренная.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
