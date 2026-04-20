США от иранских Shahed защитили проверенные на Украине Merops

Фото: Handout / U.S Air / Globallookpress.com
Объекты США на Ближнем Востоке от атаки иранских дронов-камикадзе Shahed защитили проверенные на Украине перехватчики беспилотников Merops, пишет TWZ.

«Когда начался конфликт, примерно за восемь дней мы смогли закупить… 13 тысяч Merops, это невероятно», — сказал министр армии США Дэниел Дрисколл.

По его словам, «сейчас они стоят около 15 тысяч долларов за штуку». «Мы думаем, что по мере роста закупок они будут стоить меньше [10 000 долларов], и мы сможем сбивать Shahed, которые стоят от 30 000 до 50 000 долларов [за единицу], что просто потрясающе, потому что это ставит нас в выгодное положение с точки зрения затрат, и мы будем совершать такие сделки хоть каждый день», — подчеркнул чиновник.

Согласно открытым данным, система Merops была разработана в рамках поддерживаемой США инициативы Project Eagle, в которой также принимала участие компания Swift Beat, связанная с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом. В основу Merops легла конструкция перехватчиков дронов Surveyor. TWZ утверждает, что Merops может развивать скорость более 280 километров в час.

В марте Bloomberg со ссылкой на Дрисколла сообщил, что США перебросили на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных для Украины.

В ноябре глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что США перебросили в Польшу системы противодействия дронам Merops.

