Названа особенность построенных для Тайваня F-16

MWM: Построенные для ВВС Тайваня F-16 получили пять внешних баков

Истребитель F-16 Block 70, который построили для Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня, получил пять внешних топливных баков. Особенность самолета назвало издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации обратили внимание на первый F-16, построенный для Тайваня. Самолет заметили возле военно-морской базы Форт-Уэрт в Техасе. Истребитель получить три подвесных бака и два конформных бака на фюзеляже.

Автор отметил, что такая конфигурация демонстрирует эволюцию программы F-16. Относительно небольшие габариты самолета ограничивают запас топлива во внутренних баках и радиус действия. «Это делает внешнюю транспортировку топлива практически незаменимой для большинства оперативных задач, особенно в Тихом океане, где операции на большие расстояния считаются жизненно важными», — говорится в материале.

В мае издание 19FortyFive писало, что экспериментальная версия F-16XL могла нести до 27 ракет. Необычный самолет проиграл F-15E в конкурсе на новый тактический самолет.