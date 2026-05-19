В США вспомнили о «тяжеловесной» версии F-16

Фото: Smith Collection / Gado / Getty Images
19FortyFive: Проигравший F-15E истребитель F-16XL нес 27 ракет

Экспериментальная версия американского истребителя F-16, которая проиграла F-15E Strike Eagle в конкурсе на усовершенствованный тактический самолет, могла нести до 27 ракет. О необычной версии однодвигательного F-16 вспомнил обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

В начале 1980-х компания General Dynamics создала экспериментальный самолет F-16XL для программы Enhanced Tactical Fighter (ETF). Пентагон хотел получить ударный самолет дальнего действия, способный преодолевать советскую систему противовоздушной обороны.

Конструкторы представили однодвигательный самолет с треугольным крылом двойной стреловидности, которое на 120 процентов превосходило крыло F-16 по площади. Это обеспечило увеличенные грузоподъемность, подъемную силу и объем топливных баков. F-16XL получил 27 узлов для подвески вооружения. Экспериментальный истребитель мог нести вдвое больше боевой нагрузки, чем серийный F-16. Кроме того, треугольное крыло было более эффективным на сверхзвуковых скоростях. При этом, как пишет Касс, «тяжеловесный» F-16 сохранил присущую истребителю маневренность.

Однако Военно-воздушные силы (ВВС) США выбрали двухместный F-15E, поскольку наличие второго члена экипажа существенно повышало эффективность выполнения ударных миссий. Также военные оценили двухдвигательную схему и более мощный радар.

В апреле стало известно, что ВВС США планируют вдвое увеличить закупки истребителей F-15EX Eagle II.

