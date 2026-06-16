Войти
Lenta.ru

Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет

422
0
0
Кадр: Александр Рогаткин
Кадр: Александр Рогаткин.

Рогаткин: 80 стволов комплекса «Дым» защитят шахты с ядерными ракетами РВСН

Комплексы «Дым-2», которые обеспечивают защиту пусковых шахт Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, способны за секунды выпустить по цели «свинцовое облако». О возможностях комплекса рассказал журналист Александр Рогаткин в Telegram.

Дистанционно управляемые боевые модули, установленные у стартовых позиций ядерных ракет, несут восемь блоков по десять стволов калибра 5,45 миллиметра. Комплекс может работать автоматически или под управлением оператора, который контролирует систему из 16 модулей на расстоянии до пяти километров.

Установка ведет огонь залпами по десять патронов. Также «Дым-2» оснащен инфракрасными прожекторами, которые обеспечивают работу в темное время суток. Рогаткин отметил, что такое устройство может превратить беспилотник противника в дуршлаг.

«Не могу понять, почему до сих пор их не применяют для защиты наших НПЗ?» — задается вопросом журналист.

В мае на форуме в Подмосковье показали новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», который предназначен для защиты объектов от беспилотников. В основе системы лежит дистанционно управляемый боевой модуль с пушкой калибра 30 миллиметров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 10:06
  • 16085
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 01:50
  • 1
На кону статус игрока номер один. "Большая пятерка" в борьбе за Ближний Восток (Interia, Польша)
  • 15.06 19:54
  • 196
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.06 19:23
  • 1
найденный сайт
  • 15.06 19:19
  • 1
Приятные бонусы
  • 15.06 16:14
  • 2
Путин поддержал идею привлекать штурмовиков для внедрения новых технологий
  • 15.06 10:29
  • 4
Про 64 часа новых полетов МС-21-310 и про загруженность авиазаводов в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре
  • 15.06 06:46
  • 1
Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
  • 15.06 06:34
  • 1
Маневр российских спутников сочли новым вызовом для НАТО и Украины
  • 14.06 21:30
  • 0
Комментарий к "Глубинный оскал: какое новое оружие получит АПЛ «Леопард»"
  • 14.06 17:54
  • 2
Делегация РФ: главными спонсорами убийства россиян стали члены "коалиции дронов"
  • 14.06 17:48
  • 2
Конец «Герани»: почему 90% дронов больше не долетают до цели?
  • 14.06 07:30
  • 0
Чем должна ответить РФ на возможное усиление украинской ПВО/ПРО за счет SAMP-T NG.
  • 14.06 05:47
  • 0
Комментарий к "Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot"
  • 14.06 01:34
  • 0
Комментарий к "ОСК представила на "ФЛОТ-2026" проект боевого надводного корабля проекта 2160"