Антидроновую «Цитадель» с пушкой показали в Подмосковье

Фото: Алексей Павливкер / ТАСС
Новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», который предназначен для защиты объектов от дронов, впервые представили на первом Международном форуме по безопасности в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

На экспозиции показали тумбовую установку с дистанционно управляемым боевым модулем, который оснащен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, и обзорную радиолокационную станцию. Также в состав комплекса входит пункт управления, который можно разместить на дальности около километра от огневых точек. Расчет комплекса составляет пять человек.

Боекомплект одной установки ЗАК-30 составляет 300 снарядов. «Цитадель» может поразить беспилотник самолетного типа на дальности до тысячи метров, а поражение малоразмерных мультикоптеров возможно на расстоянии до 800 метров.

Ранее в мае в сети появились кадры, демонстрирующие применение комплекса «Цитадель». ЗАК-30 в полуавтоматическом режиме сбил дроны противника.

  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
