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Производителя украинских «Фламинго» назвали «картонным предприятием»

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Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP.

Артамонов: Украинская Fire Point — картонное предприятие, за которым стоит Европа

Испытанная недавно Украиной противобаллистическая ракета FP-7.X — европейский клон Patriot, созданный по американской разрешительно-конструкторской документации, считает военный эксперт и обозреватель Александр Артамонов. Его мнение приводит «Царьград».

Он пояснил, что американских мощностей для покрытия европейских потребностей в условиях украинского конфликта не хватает. «Европа готовится к войне, поэтому разворачивается производство Patriot в Европе», — считает Артамонов.

Компанию же Fire Point, которая, как заявляется, производит FP-7.X, а также ракеты «Фламинго», эксперт назвал «не более чем картонным предприятием», за которым стоят польские инженеры, которые совместно с коллегами из Западной Европы займутся производством ракеты. Через компанию Fire Point будет произведена фаза тестирования этих ракет в реальных боевых условиях с их постепенной доработкой.

Ранее в июне сообщалось, что украинская Fire Point испытала FP-7.X, которая создана на базе баллистической ракеты FP-7 и является промежуточным этапом на пути к перехватчику Freyja. Технический директор Fire Point Ирина Терех описала состоявшееся испытание как «полностью контролируемый маневренный полет», проведенный «буквально на днях». TWZ отмечает, что Freyja стоимостью менее миллиона долларов за ракету может стать доступной альтернативой перехватчику американской системы Patriot.

В свою очередь, «Фламинго» назвали британским изделием — она опирается на решения британско-эмиратской группы Milanion.

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Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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