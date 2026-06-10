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В России ответили на вопрос «Что происходит?» и предложили решение

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Алексей Чадаев
Алексей Чадаев.
Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

Чадаев: России необходимы недорогие массовые дроны с дальностью 150–200 километров

Фокусированное давление украинской стороны на российскую логистику, прежде всего топливную, и энергоинфраструктуру, связано с четырьмя причинами. На вопрос «Что происходит?» и как реагировать на новые вызовы в своем Telegram-канале ответил генеральный директор Научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

Эксперт выделил четыре причины участившихся украинских атак. Во-первых, по его мнению, в ударах по украинским позициям российская сторона сделала ставку на дальнобойные дроны семейства «Герань», тогда как в дополнение к имеющимся возможностям можно развивать недорогие массовые автономные дроны с дальностью 150-200 километров.

Во-вторых, как считает Чадаев, необходима «система защиты в едином контуре», а не «разрозненные проекты объектовой защиты». По мнению эксперта, это потребует изменений текущего законодательства, которые, например, разрешат применение перехватчиков с боевой частью.

В третьих, по оценке эксперта, нельзя полагаться исключительно на радиолокационный способ обнаружения беспилотников. «Обнаружение должно быть построено как мультисенсорное, а это опять же вопрос к единой интегрированной системе обнаружения», — считает Чадаев.

В четвертых, как уверен гендиректор, российской стороне необходимо как можно больше серийных и недорогих перехватчиков.

«Все это технико-организационные частности, и их не так сложно оперативно поправить», — полагает автор.

В марте Чадаев опубликовал первое фото нового ударного дрона «Князь Владимир Святославович» (КВС).

Тогда же генеральный конструктор разработавшей беспилотник инженерной команды сообщил ТАСС, что в зоне специальной военной операции начали боевые испытания барражирующего боеприпаса КВС.

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Страны
Россия
Чад
Продукция
Князь Владимир
Проекты
БПЛА
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