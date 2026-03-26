Войти
Lenta.ru

Боевой «Князь Владимир Святославович» появился в зоне СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
ТАСС: В зоне СВО испытывают боеприпас «Князь Владимир Святославович»

В зоне специальной военной операции (СВО) начали боевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович» (КВС). Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор разработавшей беспилотник инженерной команды.

По его словам, дальность дрона — более 50 километров, а само изделие в ограниченных объемах поставляется в подразделения. Разработка при этом не остановлена. «Напротив, система продолжает развиваться: добавляются новые функции, включая захват цели по изображению и донаведение даже в случае потери радиосигнала», — сказал разработчик.

Он добавил, что переход к крупным поставкам дрона КВС является вопросом времени.

В январе ТАСС со ссылкой на генерального конструктора организации-разработчика сообщил, что в 2026 году запущен в серийное производство дрон-разведчик самолетного типа «Князь Вещий Олег» со временем полета свыше двух часов.

В том же месяце генконструктор организации рассказал, что создатели российского оптоволоконного дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» разработают аналог «Ланцета».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Князь Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 01:57
  • 1
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 00:22
  • 808
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 26.03 00:08
  • 15126
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия
  • 25.03 21:21
  • 0
Комментарий к "Смогут ли иранцы "завалить" "Стратосферные крепости" – 256-тонные B-52"
  • 25.03 19:58
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 25.03 17:47
  • 0
Ключевой фактор поддержания региональной стабильности
  • 25.03 17:45
  • 1
НИУ ВШЭ: бума промышленной робототехники в России ожидать пока не стоит
  • 25.03 17:24
  • 1
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"