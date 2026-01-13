Создатели КВН разработают аналог «Ланцета»

ТАСС: Создатели дрона «Князь Вандал Новгородский» разработают аналог «Ланцета»

Создатели российского оптоволоконного дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» (КВН) разработают аналог «Ланцета». Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор организации-разработчика.

По его словам, специалисты работают над барражирующим боеприпасом с дальностью полета более 50 километров, который может использоваться в паре с КВН. Как отметил специалист, КВН может использоваться в качестве ретранслятора для нового дрона.

«Сценарий применения схож с уже зарекомендовавшим себя на фронте "Ланцетом", только в рамках нашей "экосистемы"», — сказал генеральный конструктор.

В декабре генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил агентству, что Российский FPV-дрон КВН уничтожил технику Вооруженных сил Украины на сумму, эквивалентную стоимости двух армий Германии.

В ноябре руководитель НПЦ «Ушкуйник» рассказал ТАСС, что новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег» для разведки на дистанции до 45 километров начали применять в зоне специальной военной операции.