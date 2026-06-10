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Названа самая популярная система ПВО в мире

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

«Ростех»: Комплекс «Панцирь» — самая популярная система ПВО в мире

Российские комплексы семейства «Панцирь» остаются одними из самых популярных систем противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Преимущества системы назвала госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что «Панцири» отличаются широким опытом боевого применения. Холдинг «Высокоточные комплексы» представит в ходе международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е».

ЗРК предназначен для защиты промышленных и административных объектов. «Панцирь-СМД-Е» может нести до 48 ракет ближнего перехвата ТКБ-1055, которые предназначены для борьбы с беспилотниками. «Комплекс разработан специалистами холдинга в ответ на современные угрозы применения БПЛА», — говорится в сообщении.

В марте стало известно, что «Высокоточные комплексы» передали Минобороны России партию комплексов «Панцирь-С».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБ-1
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
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