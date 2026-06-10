Войти
Lenta.ru

В России высказались о замене космонавтов на роботов

505
0
+1
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

Петрукович: Замена человека на роботов обеспечит скачок во внеземном строительстве

Замена человека на роботов может обеспечить радикальный скачок во внеземном строительстве. Свое мнение о замене космонавтов на роботов в подкасте дискуссионного клуба «Наследие XXI» высказал директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович. Его заявление приводит ТАСС.

По его словам, в настоящее время можно встретить мнение, что пилотируемая космонавтика не нужна, а человека в космосе могут заменить роботы. При этом, по оценке эксперта, особую роль играет время нахождения человека в скафандре за пределами космической станции или пилотируемого корабля.

«Если роботы заменят человека вот на этом ресурсе, вот на этой работе, будь то на Луне сборка, или на Земле, или околоземном пространстве, это уже будет такой радикальный скачок нашей способности что-то построить в космосе», — заявил Петрукович.

В апреле заместитель генерального директора по производству и технологическому развитию компании «Корпорация Робототехники» Евгений Дудоров заявил, что российский робот торсового типа «Теледроид» первым в мире свяжет космонавта на борту Международной космической станции и робота в единую систему.

В том же месяце он сообщил, что робота «Теледроид» отправят на МКС в III-IV квартале 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Луна
МКС
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 14:45
  • 16042
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 13:37
  • 2
«Ударная» турбина: как одна деталь перекрыла газовый вентиль Западу
  • 10.06 12:28
  • 6
Пока власти тянут бесконечную резину с "Байкалом", в Омске создали "Русскую Арктику" - дешевле и надёжнее
  • 10.06 12:11
  • 2
Жидкостные 17-тонные ракеты Ghadr с БЧ в 1000 килограмм ударили по Израилю
  • 10.06 10:42
  • 1
В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»
  • 10.06 09:13
  • 2
Названы задачи Су-75 в ходе СВО
  • 10.06 08:45
  • 2
Российский «ответ Starlink» потерял новый спутник
  • 10.06 06:59
  • 127
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.06 06:30
  • 3
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 10.06 06:20
  • 1
Падение Великобритании в "турнирной таблице" НАТО — это позор (The Spectator, Великобритания)
  • 10.06 03:26
  • 1
Как у Франции заметили десятки новых ядерных боеголовок
  • 10.06 02:58
  • 1
Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться с Ираном один на один
  • 09.06 16:20
  • 1
Комментарий к "Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот"
  • 09.06 11:22
  • 1
Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»
  • 09.06 10:08
  • 1
«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию