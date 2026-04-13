«Теледроида» из России отправят на МКС

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости
Дудоров: Космического робота «Теледроид» отправят на МКС в 2026 году

Российского робота «Теледроид» отправят на Международную космическую станцию (МКС) в III-IV квартале 2026 года. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора по производству и технологическому развитию компании «Корпорация Робототехники» Евгений Дудоров.

По его словам, проект антропоморфной робототехнической системы под шифром «Теледроид» находится на завершающей стадии реализации. «Мы надеемся, что в этом году робот и все необходимое оборудование туда улетит, и космический эксперимент либо в конце этого года, либо в начале следующего года начнется», — сказал специалист.

Дудоров отметил, что робот торсового типа оснащен системой технического зрения, позволяющей копировать действия космонавта, надевшего экзоскелет. Основная задача робота — это снижение физической нагрузки на экипаж.

В мае 2023 года Дудоров заявил, что «Теледроид» получит копирующее поведение и сможет применяться на внешней поверхности МКС.

В марте 2022-го он же сообщил, что космонавты назвали робота «Федора», побывавшего в космосе в 2019 году, бесполезным в современных условиях.

