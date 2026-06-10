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Точность российских умных бомб показали со спутника

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

Точные попадания российских бомб с УМПК показали со спутника

Западные спутниковые снимки показали точность российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимке, который демонстрирует район западнее населенного пункта Гуляйполя, видны места попаданий российских умных бомб. Точные удары сконцентрированы на посадках, в которых противник оборудовал позиции войск.

Канал допустил, что на этом участке фронта ВСУ не могут ставить помехи, которые влияют на точность бомб.

В апреле российские пилоты показали кадры боевого вылета бомбардировщика Су-34М с четырьмя авиабомбами. Самолет нес фугасные бомбы ФАБ-500 М62 с УМПК, который превращает свободнопадающие боеприпасы в высокоточное оружие. Модуль с раскрывающимися крыльями крепят к бомбе хомутами. Оборудование «ведет» бомбу к цели по данным спутниковой навигации.

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