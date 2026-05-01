Опубликованы кадры боевого вылета Су-34М с четырьмя ФАБ-500 с УМПК

Российские пилоты показали кадры боевого вылета истребителя с четырьмя авиабомбами. Кадры опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Несколько фото боевого вылета экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34М с четырьмя крылатыми авиабомбами ФАБ-500 М62 с УМПК», — говорится в сообщении.

На кадрах видны боеприпасы, закрепленные под крыльями самолета, и их сброс. Где именно осуществлялся вылет, не уточняется.

Ранее российские военные поразили несколько пунктов временной дислокации (ПВД) украинских подразделений. В Константиновке ликвидирован ПВД 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-1500. Также в Херсоне атаке ФАБ-500 подвергся ПВД 34-й бригады управления ВСУ.