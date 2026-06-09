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Названы задачи Су-75 в ходе СВО

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.

Литовкин: Однодвигательный истребитель Су-75 сможет наносить удары в ходе СВО

Перспективный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ходе специальной военной операции (СВО) сможет выполнять ударные задачи. Возможные миссии самолета назвал полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ТАСС.

Он отметил, что однодвигательный самолет сможет выполнять различные задачи, которые будут зависеть от театра военных действий. «В специальной военной операции это могли бы стать низковысотные прорывы к целям с нанесением ударов», — говорится в материале.

Эксперт напомнил, что в СССР истребители четвертого поколения проектировали с двумя двигателями, поскольку такая схема обеспечивала высокую грузоподъемность и надежность. По его словам, современные российские двигатели обладают большими ресурсом и надежностью за счет использования новых технологий.

Ранее в июне издание Military Watch Magazine писало, что российский Checkmate станет самым доступным истребителем пятого поколения.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Проекты
Истребитель 5 поколения
1 комментарий
№1
09.06.2026 11:11
Что за ересь!
Су-75 ещё НЕТ. Одни картинки и, может быть, какие-то узлы проработаны.
Не известно когда соберут опытный аппарат, когда испытают и что получится в результате этого. А Литовкин его уже на СВО "отправляет", задачи ставит.
Может и СВО закончится к началу выпуска Су-75.
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