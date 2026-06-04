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На Западе назвали ключевое преимущество Су-75

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Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости.

MWM: Российский Су-75 станет самым доступным истребителем пятого поколения

Российский однодвигательный Су-75 станет самым доступным истребителем пятого поколения. Ключевое преимущество перспективного боевого самолета назвал Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал пишет, что программа С-75 была инициирована с расчетом на очень низкие затраты на разработку, поскольку предполагает использование технологий двухместного истребителя пятого поколения Су-57.

Отмечается, что Су-75 «будет иметь самые низкие эксплуатационные расходы, а, вероятно, и самые низкие производственные затраты среди всех истребителей своего поколения, что позволит Воздушно-космическим силам России значительно расширить свой боевой флот, улучшить средние показатели готовности и уровень подготовки пилотов», а также «сделать самолет более привлекательным за рубежом, особенно в странах третьего мира».

«Если программа достигнет прогнозируемых исключительно низких затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию, это может кардинально изменить ситуацию с российским экспортом истребителей и для боевых возможностей ряда заказчиков из сферы безопасности, среди которых, вероятно, будут Индия, Северная Корея и Казахстан», — пишет издание в другой публикации.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что работы по российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Су-75, также известному как Checkmate, находятся на этапе постройки опытного образца.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Казахстан
КНДР
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
С-75
Компании
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
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