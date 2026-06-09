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Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»

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Кадр: Zone 5 Technologies / YouTube
Кадр: Zone 5 Technologies / YouTube.

Военный Дандыкин допустил, что переданный Киеву «Ржавый кинжал» может плутать в пути

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»), которые разработала американская компания Zone 5 Technologies, могут плутать в пути, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Если [ракета была разработана] специально для Украины, то она может по дороге блудить. Может быть, где-нибудь упадет в Эстонии и так далее. Потому что, как правило, товар, который делают не для себя, уступает качеством», — отметил Дандыкин.

Также военный специалист предположил, что дальность ракеты составляет 500-600 километров.

Ранее стало известно, что ВСУ могли получить новые крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Российские бойцы обнаружили CRPA-антенну неизвестной модели. На компонентах антенны сохранился уникальный CAGE-код, который присваивают работающим с правительством США поставщикам.

Код на CRPA-антенне соответствует компании Zone 5 Technologies. Отмечается, что антенна могла стоять на крылатой ракете AGM-188A. Это может указывать на передачу этих изделий Киеву.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Эстония
1 комментарий
№1
09.06.2026 11:22
"...могут плутать в пути..."
"...она может по дороге блудить"
Это за характеристика? Вроде известный военный эксперт, целый капитан первого ранга, а терминология что-то не того. Не соответствует.
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