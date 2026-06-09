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В России допустили передачу «Ржавого кинжала» Киеву

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Кадр: Zone 5 Technologies / YouTube
Кадр: Zone 5 Technologies / YouTube.

В России допустили передачу американских ракет Rusty Dagger Киеву

Вооруженные силы Украины могли получить новые крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»), которые разработала американская компания Zone 5 Technologies. Об этом пишет Telegram-канал «Война История Оружие».

Российские бойцы обнаружили CRPA-антенну неизвестной модели. Изделие, которое используют в дронах и ракетах, позволяет принимать сигналы спутников в обход помех. На компонентах антенны сохранился уникальный CAGE-код, который присваивают работающим с правительством США поставщикам.

Код на CRPA-антенне соответствует компании Zone 5 Technologies. В сообщении допустили, что антенна стояла на крылатой ракете AGM-188A. Это может указывать на передачу этих изделий Киеву.

В феврале стало известно, что Военно-воздушные силы США испытали «дешевую» крылатую ракету, которую создали в рамках программы Extended Range Attack Munitions (ERAM). Издание TWZ допустило, что военные тестировали «Ржавый кинжал». Дальность ракеты с осколочно-фугасной боевой частью может составлять 240-450 километров.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
SM-6
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