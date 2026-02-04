В США испытали обещанный Киеву «Ржавый кинжал»

TWZ: В США испытали обещанную Киеву «дешевую» ракету Rusty Dagger

Военно-воздушные силы (ВВС) США испытали «дешевую» крылатую ракету, которую разработали в рамках программы Extended Range Attack Munitions (ERAM). Новое изделие обещали поставить Киеву, пишет TWZ.

Испытания одной из двух ракет, разрабатываемых в рамках программы ERAM, прошли на полигоне во Флориде 21 января. Отмечается, что ВВС не упоминали название испытанного изделия, но на показанных фотографиях отчетливо видна ракета Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Она успешно поразила неподвижную цель.

Считается, что дальность ERAM составит 240-450 километров. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть весом около 225 килограммов. ВВС подчеркнули, что изделие испытали менее чем через 16 месяцев после заключения контракта. В первоначальном техническом задании для ERAM отметили, что в течение двух лет производитель должен изготовить тысячу изделий, а средний ежемесячный объем производства должен составлять около 42 ракет в месяц.

В августе 2025 года постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что Киеву планируют передать более трех тысяч ракет воздушного базирования ERAM.