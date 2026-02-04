Войти
Lenta.ru

В США испытали обещанный Киеву «Ржавый кинжал»

240
0
0
Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom
Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom .

TWZ: В США испытали обещанную Киеву «дешевую» ракету Rusty Dagger

Военно-воздушные силы (ВВС) США испытали «дешевую» крылатую ракету, которую разработали в рамках программы Extended Range Attack Munitions (ERAM). Новое изделие обещали поставить Киеву, пишет TWZ.

Испытания одной из двух ракет, разрабатываемых в рамках программы ERAM, прошли на полигоне во Флориде 21 января. Отмечается, что ВВС не упоминали название испытанного изделия, но на показанных фотографиях отчетливо видна ракета Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Она успешно поразила неподвижную цель.

box#4193270

Считается, что дальность ERAM составит 240-450 километров. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть весом около 225 килограммов. ВВС подчеркнули, что изделие испытали менее чем через 16 месяцев после заключения контракта. В первоначальном техническом задании для ERAM отметили, что в течение двух лет производитель должен изготовить тысячу изделий, а средний ежемесячный объем производства должен составлять около 42 ракет в месяц.

В августе 2025 года постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что Киеву планируют передать более трех тысяч ракет воздушного базирования ERAM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
SM-6
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 02:08
  • 1
Почему США стремятся добить Иран
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 04.02 00:46
  • 13971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"
  • 03.02 22:13
  • 0
Комментарий к "Французские инженеры чешут голову: российский истребитель их удивил (The National Interest, США)"
  • 03.02 19:24
  • 536
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.02 19:06
  • 0
К истории советского танкостроения.
  • 03.02 18:36
  • 2
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 03.02 13:42
  • 3
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"