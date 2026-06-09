«Калашников» передал заказчику ГП-34

«Калашников» передал заказчику партию подствольных гранатометов ГП-34

«Калашников» передал партию подствольных гранатометов ГП-34 калибра 40 миллиметров государственному заказчику. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Объемы его выпуска по контракту в 2026 году остаются на высоком уровне. Отметим, изделие используется в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Гранатомет, который можно устанавливать на современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 миллиметров, позволяет поражать живую силу и небронированную технику. ГП-34 может вести огонь осколочно-фугасными и термобарическими гранатами на дальность до 400 метров. Гранатомет без комплекта весит 1,4 килограмма, а техническая скорострельность составляет 5-6 выстрелов в минуту.

В марте компания «Орда-Пилот» сообщила, что противодроновые сеткометы для подствольных гранатометов начали апробировать в зоне проведения СВО. Изделие выполнили на основе выстрела для гранатометов ГП-25, ГП-30 и ГП-34.